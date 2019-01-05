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    نائب الرئيس السوداني يؤكد أن بلاده قادرة على تجاوز كافة الصعاب

    11:12 م السبت 05 يناير 2019
    نائب الرئيس السوداني يؤكد أن بلاده قادرة على تجاوز كافة الصعاب

    الرئيس السوداني عمر البشير

    الخرطوم (أ ش أ)

    قال نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر إن بلاده قادرة على تجاوز كافة الصعاب والأزمات، طالما كان لديها دعم وإسناد من كل مكونات المجتمع فنية وغيرها.

    وأكد كبر - في كلمته خلال لقائه بعدد كبير من كتائب الإسناد المدني اليوم السبت بالخرطوم - أن الخدمة المدنية تشهد مرحلة جديدة من حيث الإصلاح والبناء والعمل، مشيدا بصبر ومجاهدات الشعب السوداني ووعيه.

    وقال إن الظروف التي مر بها السودان ضاغطة واعترفت بها الدولة وأقرت في ذات الوقت خطة عمل عاجلة بدأت تظهر نتائجها، مشددا على ضرورة وحدة الصف والعمل بإخلاص لخدمة الوطن والمواطنين.

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