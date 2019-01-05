مصدر عراقي: الطائرات التركية تقصف قرى في إقليم كردستان العراق

إربيل (د ب أ)

قصفت طائرات تركية مساء اليوم السبت، قريتين في قضاء آميدي باقليم كردستان العراق 170 كيلومترا شمال شرق مدينة الموصل.

وقال مصدر حكومي في قضاء آميدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرات التركية قصفت قريتي سكيري وسركليى في منطقة "نهيل" التابعة لقضاء آميدي ،موضحا أنه لا تتوفر معلومات موثقة لوقوع خسائر بشرية بين سكان القريتين.

وأشار إلى أن "دوي انفجارات القنابل أدى إلى نشر الهلع والذعر بين السكان المدنيين في القريتين".

يذكر أن تركيا تشن غارات جوية وقصف مدفعي من حين لآخر على المناطق الحدودية والجبلية الوعرة في إقليم كردستان مستهدفة قواعد حزب العمال الكردستاني التركي في تلك المناطق الذي تصنفه تركية كمنظمة إرهابية.