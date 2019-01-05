روسيا اليوم: إصابة جنود بريطانيين في قصف لداعش على دير الزور بسوريا

كتب – مصراوي:

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن قيادي بقوات سوريا الديمقراطية، إصابة جنود بريطانيين في دير الزور السورية، إثر استهداف تنظيم داعش المنطقة بصاروخ حراري.

وأوضحت الشبكة، أن داعش استخدم صاروخ حراري، استهدف أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية الذين رافقهم الجنود البريطانيين، في محافظة دير الزور السورية.

وقُتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، صباح السبت، جرّاء استهدافهم بعبوة ناسفة من قبل داعش، في محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وقالت وكالة أعماق، إن عناصر التنظيم تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في سيارة لقوات قسد في قرية جب القادر، بريف منبج، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وتدمير الآلية.

يشار إلى أن القيادي حالم، مسؤول الجمارك في حزب الإتحاد الديمقراطي، قتل قبل أيام إثر استهدافه بعبوة ناسفة زرعت بسيارته بالقرب من مبنى المحكمة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.