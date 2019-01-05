العربية: محتجون يهاجمون مكتب الناطق باسم الحكومة الفرنسية

كتب – مصراوي:

أفاد مراسل فضائية "العربية" السعودية، أن محتجين فرنسيين هاجموا مكتب الناطق باسم الحكومة بنيامين جريفو.

وجرى إجلاء مكتب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عقب الهجوم. فيما عقدت وزارة الداخلية الفرنسية اجتماعًا لبحث الاحتجاجات.

وفي أول تعبئة للعام 2019، دعا المحتجون إلى التظاهر في باريس والمقاطعات، غير آبهين للتنازلات التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف يناير لبحث المطالب.

وأُعلن عن تحركين كبيرين في العاصمة، هما مسيرة من مقر البلدية إلى الجمعية الوطنية، وتجمع في جادة الشانزيلزيه التي كانت مركزا للاحتجاجات في أيام التعبئة السابقة.

واعتقل إريك درويه، أحد قادة التظاهرات المثير للجدل، مساء الأربعاء قرب هذه الجادة وأوقف قيد التحقيق حوالي عشر ساعات، ما أثار استنكار المعارضة والمحتجين الذين نددوا بإجراء "سياسي" وتوعدوا بأنهم "لن يقدموا أي تنازل".