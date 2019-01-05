وزير الخارجية التونسي يؤكد حرص بلاده على إنجاح القمة العربية القادمة

تونس (أ ش أ)

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، حرص بلاده على إنجاح القمة العربية القادمة حتّى تكون في مستوى طموحات الدول والشعوب العربية خاصة في ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات جسيمة.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم السبت - أن الوزير خميس الجيهناوي شدد، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة اليوم، على أهمية الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مصر وتونس، ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المسار السياسي الجاري في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وأشار البيان إلى أهمية المحافظة على دورية انعقاد الاستحقاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ نتائجها ومنها اللجنة المشتركة التونسية المصرية، مجددا الدعوة الموجهة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة تونس، لافتا إلى أنها ستمثل مناسبة مهمة لدعم أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

وكان الوزير التونسي نقل خالص تحيات وتقدير الرئيس التونسي إلى الرئيس السيسي، وسلم له رسالة خطية من الرئيس التونسي تتضمن الدعوة للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ 30 للقمة العربية المقرر عقدها بتونس في شهر مارس القادم.