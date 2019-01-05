مجلس النواب الأمريكي يستدعي وزيرة الأمن الداخلي لمناقشة جدار ترامب

واشنطن (د ب أ)

دعا بيني طومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، للمثول أمام لجنة لمناقشة جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب حول أمن الحدود.

نقلت ذلك اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيان لمكتب طومسون.

ولم يتم الكشف عن موعد محدد لمثول نيلسن أمام اللجنة.

وتردد أنه تم مطالبة نيلسن بتقديم معلومات مكتوبة عن إجراءات حماية الحدود المقترحة مثل التكاليف التقديرية للجدار مع المكسيك، وذلك في موعد لا يتجاوز 18 يناير.

وستكون تلك هي أول جلسة استماع منذ سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.