قيادي بقوات سوريا الديمقراطية: لا مفر من التوصل إلى حل مع دمشق

دمشق (أ ش أ)

صرح القيادي بقوات سوريا الديمقراطية، ريدور خليل، بأنه لا مفر من التوصل إلى حل مع دمشق بشأن مستقبل الإدارة الذاتية التي أقامتها الوحدات الكردية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال خليل، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، إنه: "لا مفر من توصل الإدارة الذاتية إلى حل مع الحكومة السورية لأن مناطقها هي جزء من سوريا، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة مع الحكومة للتوصل إلى صيغة نهائية لإدارة شؤون مدينة منبج، مؤكدا في الوقت ذاته وجود "بوادر إيجابية" في هذه المفاوضات.

وأضاف: "أنه في حال التوصل إلى حل واقعي يحفظ حقوق أهلها، فبإمكاننا تعميم تجربة منبج على باقي المناطق شرق الفرات"، معتبرا أن دخول جيش النظام إلى الحدود الشمالية مع تركيا ليس مستبعدا لأننا ننتمي إلى الجغرافيا السورية؛ وأن "الأمور ما زالت بحاجة إلى ترتيبات معينة تتعلق بكيفية الحكم في هذه المناطق".

وأشار إلى أن هناك نقاط خلاف بين "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تكون وحدات حماية الشعب الكردية نواتها، وبين الحكومة المركزية في دمشق، مضيفا أن تلك الخلافات تحتاج إلى مفاوضات بدعم دولي لتسهيل التوصل إلى حلول مشتركة، مرحبا في الوقت نفسه بإمكانية أن تلعب روسيا دور "الدولة الضامنة" كونها دولة عظمى ومؤثرة في القرار السياسي بسوريا.

وشدد القيادي، على أن الأكراد يرفضون الانسحاب من مناطقهم ولم يستبعد انضمامهم إلى صفوف الجيش السوري، قائلا: "ربما تتغير مهام هذه القوات، لكننا لن ننسحب من أرضنا، ويجب أن يكون لها موقع دستوري، سواء أن تكون جزءا من الجيش الوطني السوري أو إيجاد صيغة أخرى تتناسب مع موقعها وحجمها وتأثيرها".