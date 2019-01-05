حماس تكشف هوية مقتحمي "تليفزيون فلسطين"

كتبت – إيمان محمود

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لسلطة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، بيانًا حول نتائج التحقيق في حادث اقتحام مقرّ تليفزيون فلسطين في القطاع.

وأكدت الداخلية في بيانها، إنه بعد وقوع الحادث في مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، صباح أمس الجمعة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، بالرغم من عدم تعاون إدارة التلفزيون مع الأجهزة الأمنية، وامتناعها عن تقديم المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديها حول الحادث.

وقالت إن التحقيق أسفر عن أن هناك عدد من الأشخاص، قاموا بالدخول لمقر التلفزيون الفلسطيني في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة صباح أمس الجمعة، وتحطيم بعض محتوياته.

وأضافت أنه من خلال التحقيق وتتبّع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الأشخاص، وعددهم خمسة وينتمون لحركة فتح وجميعهم من موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخرًا، وتبين أن أحدهم يعمل موظفًا في تلفزيون فلسطين، وقد تم قطع راتبه الشهر الماضي.

واستطرد البيان "قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الخمسة، حيث تم توقيفهم جميعًا، ومن خلال التحقيق معهم تبيّن أن الدافع الأساسي لما قاموا به هو قطع رواتبهم من قبل السلطة".

واستنكرت ما تم فور وقوع الحادث "من توزيعٍ للاتهامات الباطلة هنا وهناك، وشنّ حملة إعلامية تحريضية، بالرغم من معرفة إدارة تلفزيون فلسطين بالأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل، حيث أنهم دخلوا المقرّ مكشوفي الوجه وعرّفوا عن أنفسهم وأحدهم من موظفي التلفزيون نفسه".