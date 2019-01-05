الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول الفلسطينيين إلى الخان الأحمر

رام الله - أ ش أ

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مئات المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في الفعالية المركزية لإحياء انطلاقة الثورة الفلسطينية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت كافة الطرقات المؤدية إلى قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم، ومنعت وصول المواطنين إلى القرية، في محاولة منها لإفشال فعالية إحياء ذكرى الانطلاقة الرابعة والخمسين لحركة "فتح".

من جانبه، قال مسؤول ملف الشبيبة الفتحاوية في محافظة القدس محمد الحلو، إن جنود الاحتلال يحتجزون في هذه الأثناء عشرات المواطنين، بينهم نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، الأحمر المهددة بالهدم ويحتجز العشرات ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وعددا من الصحفيين، ومنعتهم من الوصول الى الخان الأحمر.

وأكد شهود عيان أن جنود الاحتلال أقاموا حواجز عسكرية قرب بلدة عناتا، وقرب مداخل قرية الخان الأحمر، وعلى طريق الصواريخ التي تؤدي إلى الخان الأحمر أيضا، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال تحقق مع جميع راكبي المركبات الفلسطينية، وتمنع معظمهم من إكمال طريقهم.

بدوره، أكد أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، أن الاحتفال سيقام بمن حضر من أبناء الشعب الفلسطيني في الخان الأحمر، "وأن أبناء شعبنا يتوجهون سيرا على الأقدام للوصول إلى الخان الأحمر، لتجاوز حواجز الاحتلال التي تحاصر المنطقة بالكامل".

وقال مطور إن حماس والاحتلال هم فقط من منعوا إقامة احتفال الانطلاقة، فالاحتلال يسعى لإفشال إقامة الاحتفال في الخان الأحمر، مضيفا "إن إقامة مهرجان الانطلاقة في الخان هو رسالة بأن شعبنا الفلسطيني ماض في مواجهة الاحتلال، وأن منع إقامة المهرجان هنا وفي غزة، هو استهداف لحركة "فتح" التي لن تنهزم ولن تنكسر وستواصل عملها حتى الحرية والاستقلال".