العراق يدمّر نفقًا لتنظيم داعش في كركوك

بغداد- (أ ش أ):

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، نفقا لتنظيم (داعش) الإرهابي بطول (100) متر في محافظة كركوك شمال العراق.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني بالعراق العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم السبت - إن: " فرق مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضبطت نفق بطول 100 متر ما بين قرية سيكاتي وقرية حسن بكركوك كان يستخدم من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي".. موضحا أنه تم تدمير النفق من قبل الجهد الهندسي.

وفي السياق ذاته.. تمكنت القوات الأمنية العراقية من إلقاء القبض على إرهابي أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة بأحد شوارع سامراء.

وقال مدير شرطة قضاء سامراء العميد جبار الربيعي، وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية: "إن قوة من فوج الطوارئ تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يرتدي زيا عسكريا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة في شارع الجبيرية الثالثة شرقي المدينة في صلاح الدين".

وأوضح أن الإرهابي وبعد التحقيق معه اعترف بانتمائه لتنظيم داعش الإجرامي، وكان ينوي شن هجمات إرهابية على مقار حكومية ومراقد دينية في المدينة وزعزعت الأمن والنظام فيها.