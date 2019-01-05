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بولندا تتهم الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات معادية لها

02:50 م السبت 05 يناير 2019
بولندا تتهم الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات معادية لها

الاتحاد الأوروبي

وارسو - (د ب أ):

اتهمت بولندا الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات معادية تجاهها، وحثت على إجراء تغييرات على مسار عمل التكتل في أعقاب الانتخابات البرلمانية للاتحاد التي تجرى في مايو المقبل.

ووفق ما أوردته وكالة بلومبرج اليوم السبت، يعد هذا أحدث تصعيد في معركة مستمرة منذ زمن طويل بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن ما تعتبره بروكسل تآكلا للمعايير الديمقراطية وتهديدا لسيادة القانون.

وتتركز الأزمة بشأن التعيينات السياسية في الهيئة القضائية المستقلة البولندية، وربما يسفر هذا الصراع عن تخفيضات للاعانات المالية التي تتلقاها البلاد من ميزانية التكتل.

وقال وزير خارجية بولندا، ياسيك تشابوتوفيتش اليوم السبت إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعمل باستمرار ضد الحكومة البولندية.

وأضاف أنه بينما تمثل بولندا "مثالا إيجابيا" لدولة بدون قوى قوية مناهضة لأوروبا في برلمانها، فإن خطوات يتم اتخاذها من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى "الاضرار بالسلطات البولندية بقدر المستطاع".

وردا على سؤال حول انتخابات الاتحاد الأوروبي، قال"يعمل الكومنولث الأوروبي بشكل سيء. لا يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لا تحظى بقبول شعبي".

الاتحاد الأوروبي بولندا وارسو

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