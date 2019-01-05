مسؤول فلسطيني يكشف أهم القضايا المطروحة في قمة السيسي وعباس

كتبت – إيمان محمود

أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهبّاش، اليوم السبت، أهمية اللقاء الذي سيعقد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في القاهرة.

وتحدث الهبّاش –في تصريحات لوكالة وفا الفلسطينية- عن أهم القضايا المطروحة في قمة اليوم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف السياسي في ظل التحديات التي تواجه القضية، ودور العرب في دعم الموقف الفلسطيني في كافة المحافل، لمواجهة المخاطر والتحديات التي تعترض مسيرة الشعب الفلسطيني.

وقال إن هناك ملف في غاية الأهمية سيكون حاضرًا "وهو ملف المصالحة الداخلية في ظل التعنت التي تبديه حركة حماس تجاه هذا الملف والدور الكبير التي تقوم به مصر في تقريب الأمور وحلحلة المواقف لدى حماس والتي نتمنى أن تتكلل بالنجاح وان تقتنع حماس بقبول المصالحة الوطنية".

وأضاف أن ما أقدمت عليه حماس بالأمس بالاعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين في قطاع غزة هو جريمة، مشيرًا "تلك الجريمة لن تمنعنا من الإصرار على ضرورة تحقيق المصالحة لأن استمرار غيابها سيفتح الباب لمزيد من التدهور أمام العلاقات الوطنية الفلسطينية".

وتابع: "إننا مصرّون على أن المصالحة هدف استراتيجي نسعى إليه، رغم قناعتنا بأن قيادة حماس لا تريد ولا تسعى إليها، لكن نتحدث عن شعبنا في قطاع غزة والذي هو جزء أصيل من الجسد الفلسطيني وشعبنا هناك أيضًا جزء من النسيج المجتمعي الفلسطيني وسنبقى حريصين على تحقيق هذه المصالحة".

ووصل الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، إلى مطار القاهرة الدولي، الجمعة، في زيارة لمصر يلتقي خلالها الرئيس السيسي، ويشارك في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، في بيان له، إن قمة فلسطينية مصرية ستجمع الرئيسين، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدًا دوام وعُمق التعاون والتباحث والتشاور بين القيادتين حول كافة التطورات السياسية والميدانية.