عائلة الأمريكي المحتجز في روسيا تطلب تدخل الكونجرس لإطلاق سراحه

(أ ف ب):

طالبت أسرة عضو المارينز السابق بول ويلان الذي أوقِف واتُهم بالتجسّس في موسكو، الجمعة الكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجيّة بالتدخّل لإطلاق سراحه.

وكتب شقيقه ديفيد ويلان أنّ "طاقم السفارة الأمريكية في موسكو حصل على تصريح قنصلي (لزيارته) وأكّد أنّ بول في أمان"، معبّرًا في بيان عن "ارتياح" العائلة.

وقال إنّه "يُقدّر" التزام السفير الأمريكي في روسيا جون هانتسمان حيال هذه القضيّة. لكنّه أضاف "إننا ندعو الكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجيّة إلى مساعدة بول، لضمان إطلاق سراحه وعودته إلى المنزل".

ولم يُحدّد ديفيد ما الذي تنتظره العائلة من الكونجرس الأمريكي الذي كان فرض مرارًا في السابق عقوبات على روسيا.

ولا تزال السُلطات الأمريكية حذرة حتّى الآن حيال هذه القضيّة التي تأتي في وقت وجّه فيه الغرب لروسيا اتّهامات عدّة بالتجسّس.

وقال وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إنّه إذا لم يكُن توقيف ويلان "مبرّرًا فسنطالب بإعادته فورًا إلى بلاده"، مشدّدًا على أنّه يريد معرفة المزيد حول التُهم الموجّهة إليه.