وسائل إعلام سودانية : إعفاء وزير الصحة السوداني من منصبه

الخرطوم- (د ب أ):

كشفت وسائل إعلام سودانية اليوم السبت عن إعفاء وزير الصحة السوداني محمد أبوزيد مصطفى من منصبه.

ونقلت صحيفة (المجهر) السودانية عن مصادر قولها إن صراعات كبيرة وسط قيادات وزارة الصحة الاتحادية أدت إلى إعفاء وزير الصحة ووكيل الوزارة عصام محمد عبد الله من منصبيهما .

وأكدت المصادر تعيين الخير النور وزيراً للصحة الاتحادية وتعيين بابكر جابر كبلو وكيلاً للوزارة.

وكان قيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان توقع إجراء تعديل وزاري محدود يشمل 4 وزارات منها وزارة المالية بتعيين وزيرً بديلاً لمعتز موسى .

ونقلت صحيفة (الانتباهة) السودانية في عددها الصادر أول أمس الخميس عن القيادي قوله إن الحزب كذلك سيشهد تعديلاً في بعض القطاعات ورئاستها بعد عملية تقييم للأداء خلال فترة التظاهرات .

وفي سبتمبر أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حل حكومة الوفاق وهيكلة الأجهزة الحكومية وتقليص عدد الوزارات وإلغاء بعض المناصب الدستورية.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى سقوط 19 قتيلا من بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية ، حسبما أعلن بشارة جمعة أرور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية.

فيما أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات الشهر الماضي.

من جهتها ، تقول منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا قتلوا في الاحتجاجات.