حماس تنتقد تهديدات عباس بوقف المخصصات المالية لقطاع غزة

غزة- ( د ب أ):

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي هدد فيها بوقف المخصصات المالية لقطاع غزة.

ونقل موقع (فلسطين اليوم) عن القيادي في حماس سامي أبو زهري قوله إن "ممارسات محمود عباس لخنق غزة وتهديداته لها في ظل قمعه المقاومة في الضفة وتفاخره بالتعاون الأمني مع الاحتلال، تؤكد أن الأوصاف التي أطلقها عليه الراحل أبو عمار( ياسر عرفات) كانت دقيقة".

وكان عباس قال إنه يعتزم وقف المخصصات المالية لقطاع غزة، والتي تبلغ 110 ملايين دولار شهرياً، قبل أن يتم تخفيضها إلى 96 مليون دولار، وفقا لأقواله.

وأضاف عباس ، خلال لقائه عددا من الصحفيين والمفكرين المصريين بالقاهرة، إنني "غير مستعد أن أدفع شهريا هذه المبالغ، في حال لم يسيروا وينفذوا قرار إجراء الانتخابات، بعد أن تم حل المجلس التشريعي"، مضيفا أن "الطريق الأمثل للمصالحة هو إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية".

وتابع عباس قائلا إنه "يتم إدخال مبالغ كبيرة لحماس عن طريق (رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين) نتنياهو من خلال كشوفات أسماء الموظفين"، مشددا على أنه "طالما لا يوجد مصالحة بيننا سنلغي كل شيء، وسوف نتوقف عن دفع 96 مليون شهريا".

وأكد أن القضية الفلسطينية تمر "بصعوبات بالغة ومشاكل مستعصية" مع أمريكا وإسرائيل وحركة حماس، وأن السلطة الفلسطينية لن تستسلم"، مشيرا إلى أن "حل القضية لن يتم إلا على ثلاث مسارات، سياسي واقتصادي وأمني"، بحسب تقديره.

وأشار إلى أنه "قطع التواصل مع كل المسؤولين الأمريكيين بعد إصرارهم على التمسك بالقدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، وأنه منع المسؤولين الفلسطينيين من التواصل مع أي مسؤول أمريكي خلال الفترة الماضية"، معتبرا أنه "لا يوجد أي شيء يمكن التفاوض عليه بعد إعلان أمريكا القدس عاصمة "لإسرائيل".

وقال عباس: "عمري 83 عاما، ولن أنهي حياتي خائنا (..)، ليس لدي قوات أحارب بها ولكني أملك أن أقول لا، ونحن غير مستعدين للتفريط في القدس".

وكان عباس وصل إلى مطار القاهرة الدولي أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر الأوضاع على الساحة الفلسطينية.