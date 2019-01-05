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"الغذاء العالمي" يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى اليمن

09:01 ص السبت 05 يناير 2019
"الغذاء العالمي" يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى اليمن

أرشيفية

صنعاء- أ ش أ:

اتهم برنامج الغذاء العالمي الميليشيات الحوثية بسرقة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى اليمن ، مطالبا بضرورة وضع حد لسرقة تلك المساعدات بشكل فوري ومحاسبة المسئولين عنها .

وأكد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت، أن هذه القضية تؤثر على كل جهود منظمات الإغاثة ، داعيا في الوقت ذاته الميليشيات الحوثية إلى وقف بيع المساعدات في السوق السوداء للتربح منها . 

من جانبه، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر، إن ما لا يقل عن 60% من المساعدات المرسلة من دول التحالف العربي عبر الأمم المتحدة لم يتم تسليمها بسبب العراقيل التي تفرضها الميليشيات الحوثية.

 

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برنامج الغذاء العالمي الميليشيات الحوثية المساعدات الإنسانية اليمن

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