ترامب ينفى اختيار "جيم ويب" وزيرا للدفاع

واشنطن- أ ش أ:

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأنه يدرس اختيار السناتور الديمقراطي السابق جيم ويب وزيرا للدفاع "نبأ كاذب".

وقال ترامب - في تغريدة على تويتر اوردتها قناة الحرة الامريكية اليوم السبت - "أنا متأكد من أنه رجل جيد، لكنني لا أعرف جيم ولم أقابله قط... باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، يقوم بعمل رائع".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، أمس الأول الخميس، أن إدارة ترامب تدرس ترشيح جيم ويب، الذي شغل أيضا منصب وزير البحرية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان، لتولي حقيبة الدفاع.

واستقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مؤخرا عقب قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا ، ونصف القوة الأمريكية في أفغانستان وقوامها 14 ألفا.