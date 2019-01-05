واشنطن تعين موفدا جديدا لدى التحالف الدولي ضد "داعش"

واشنطن- ش أ:

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أن جيمس جيفري سيتولى منصبي الموفد الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي ضد "داعش" والمبعوث الأمريكي إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - "إن جيفري سيقوم بالتالي بـ"قيادة وتنسيق جهود وزارة الخارجية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب عن انسحاب مسؤول للقوات الأمريكية من سوريا، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، من دون الإضرار بأهداف الولايات المتحدة في سوريا والعراق بما في ذلك الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان بريت ماكجورك الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما وثبته ترامب في منصبه لتمثيل واشنطن لدى التحالف الدولي، قد أعلن استقالته في 21 ديسمبر بعد قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا.

واستقالة ماكجورك التي أصبحت سارية في ديسمبر، جاءت بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وكان ترامب أعلن الإثنين الماضي أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيتم "ببطء"، خلافا لما كان قاله في التاسع عشر من ديسمبر الماضي.

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا غالبيّتهم قوّات خاصّة تُدرّب قوّات محلّية من الأكراد على قتال تنظيم داعش .

وكان مسؤولون أمريكيون حذروا من مغبة الانسحاب السريع من سوريا، خشية أن يتيح ذلك خصوصا لروسيا وإيران التفرد في هذا البلد.