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رئيس "الأركان الروسية" يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

02:25 ص السبت 05 يناير 2019
رئيس "الأركان الروسية" يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

فاليري جيراسيموف

موسكو- أ ش أ:

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف ، عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد ، الأوضاع في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - إن جيراسيموف ودانفورد أكدا أهمية الحفاظ على قناة الاتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.

وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا والمواضيع الأخرى ذات الإهتمام المشترك.

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