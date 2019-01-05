رئيس "الأركان الروسية" يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا
موسكو- أ ش أ:
بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف ، عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد ، الأوضاع في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - إن جيراسيموف ودانفورد أكدا أهمية الحفاظ على قناة الاتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.
وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا والمواضيع الأخرى ذات الإهتمام المشترك.
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