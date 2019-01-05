العالم في صور: ترامب يتوصل لاتفاق تجاري مع الصين.. والهند تشتعل بالتظاهرات
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع الصين، موضحًا أن واشنطن تربحت مليارات الدولارات من بكين بسبب زيادة الضرائب الجمركية، واشتعال التظاهرات في الهند بسبب احتجاج الهندوس على دخول مرأتين أحد المعابد في البلاد.
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