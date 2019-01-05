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العالم في صور: ترامب يتوصل لاتفاق تجاري مع الصين.. والهند تشتعل بالتظاهرات

02:00 ص السبت 05 يناير 2019
العالم في صور: ترامب يتوصل لاتفاق تجاري مع الصين.. والهند تشتعل بالتظاهرات

دونالد ترامب

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع الصين، موضحًا أن واشنطن تربحت مليارات الدولارات من بكين بسبب زيادة الضرائب الجمركية، واشتعال التظاهرات في الهند بسبب احتجاج الهندوس على دخول مرأتين أحد المعابد في البلاد.

دونالد ترامب اتفاق تجاري الصين الضرائب الجمركية تظاهرات الهند

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