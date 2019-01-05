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    كم يتقاضى الرئيس المكسيكي شهريًا؟

    12:03 ص السبت 05 يناير 2019
    كم يتقاضى الرئيس المكسيكي شهريًا؟

    الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

    بوجوتا (د ب أ)

    كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، عن أجر متواضع نسبيًا له قائلا إنه "لم يكن مهتما بالمال أبدا".

    ووفقا لبيان صدر اليوم الجمعة، يحصل لوبيز اوبرادور على 108 آلاف و744 بيزو (5604 دولارات) شهريا بعد خفض أجره بنحو الثلث.

    كما أن لديه أصول بقيمة 446 ألف و68 بيزو. ويمتلك أولاده مبنى مقام على مساحة 2ر1 هكتار في جنوبى المكسيك، بينما تعود ملكية منزل الأسرة في مكسيكو سيتي إلى زوجته.

    وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "لم أكن أبدا مهتما بالمال. أنا أناضل من أجل المثل والمبادئ، وعلى الرغم من أنه يتعين علي أيضا توضيح أنه ليس كل شخص يمتلك شيء فهو شرير. الكثير من المواطنين جمع ثروة وسلعا بشكل قانوني بجهودهم وعملهم".

    كان الرئيس اليساري الذي تولى منصبه في الأول من ديسمبر قد تعهد خلال حكومته الانتخابية بتشكيل حكومة تقشف.

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