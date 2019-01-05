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    حول العالم في 24 ساعة: بومبيو يجري محادثات بالقاهرة الخميس المقبل

    01:30 ص السبت 05 يناير 2019
    حول العالم في 24 ساعة: بومبيو يجري محادثات بالقاهرة الخميس المقبل

    بومبيو

    كتب – مصراوي:

    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يجري بالقاهرة يوم الخميس القادم، محادثات مع كبار المسؤولين المصريين تتركز حول العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والقضايا الإقليمية محل الإهتمام المشترك ومكافحة الإرهاب.

    نانسي بيلوسي ترامب الولايات المتحدة مايك بومبيو مكافحة الإرهاب

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