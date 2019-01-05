حول العالم في 24 ساعة: بومبيو يجري محادثات بالقاهرة الخميس المقبل

كتب – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يجري بالقاهرة يوم الخميس القادم، محادثات مع كبار المسؤولين المصريين تتركز حول العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والقضايا الإقليمية محل الإهتمام المشترك ومكافحة الإرهاب.