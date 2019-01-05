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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: أفكر في إعلان "الطوارئ" لبناء الجدار الحدودي

    01:00 ص السبت 05 يناير 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: أفكر في إعلان "الطوارئ" لبناء الجدار الحدودي

    دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يفكر في "طوارئ وطنية" ليتجاوز سلطات الكونجرس الأمريكي ويقوم ببناء الجدار الذي يريده على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، وقال وزير الداخلية اللبناني نُهاد المشنوق إن لبنان من أكثر الدول أمنا ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم بأكمله، وتعهدت رشيدة طُليب، النائبة الديمقراطية في مجلس النواب، بالعمل على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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