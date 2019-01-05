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    أبرز عناوين الصحف: هكذا يرى ترامب عام 2019

    12:30 ص السبت 05 يناير 2019
    أبرز عناوين الصحف: هكذا يرى ترامب عام 2019

    أبرز عناوين الصحف

    القاهرة - مصراوي:

    نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تحليلًا لما ترى أنه رؤية الرئيس دونالد ترامب لعام 2019، وكشفت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" أن بول ويلان، المواطن الأمريكي الذي احتجزه الأمن الروسي بتهمة التجسس، يحمل الجنسيتين الإيرلندية والكندية إلى جانب البريطانية، ونشرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينج بوست" الصينية، تقريرًا قالت فيه إن الرئيس شي جين بينج، طلب من الجيش أن يستعد للحرب.

    عناوين الصحف مجلة فورين بوليسي ترامب التجسس شي جين بينج بشار الأسد

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