أبرز عناوين الصحف: هكذا يرى ترامب عام 2019

القاهرة - مصراوي:

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تحليلًا لما ترى أنه رؤية الرئيس دونالد ترامب لعام 2019، وكشفت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" أن بول ويلان، المواطن الأمريكي الذي احتجزه الأمن الروسي بتهمة التجسس، يحمل الجنسيتين الإيرلندية والكندية إلى جانب البريطانية، ونشرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينج بوست" الصينية، تقريرًا قالت فيه إن الرئيس شي جين بينج، طلب من الجيش أن يستعد للحرب.