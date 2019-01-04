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    الصومال يرفض عودة مبعوث الأمم المتحدة المطرود

    11:08 م الجمعة 04 يناير 2019
    الصومال يرفض عودة مبعوث الأمم المتحدة المطرود

    أنطونيو جوتيريش

    مقديشيو (أ ش أ)

    أبلغ الرئيس الصومالي محمد عبد الله، اليوم الجمعة، الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه لن يعود عن قرار طرد رئيس بعثة الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم.

    ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن دبلوماسيين، أن جوتيريش أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصومالي هو الثاني خلال ثلاثة أيام من أجل حضه على تغيير رأيه، لكن الرئيس الصومالي أصر على أن نيكولاس هايسوم "شخص غير مرغوب فيه".

    وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن جوتيريش "يأسف بشدة" للقرار الصومالي، لكنه يعتزم تعيين مبعوث جديد.

    وأمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم بمغادرة البلاد لاتهامه بـ"التدخل المتعمد" في الشئون الداخلية، بعد أيام من إعراب هايسوم عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف اندلعت مؤخرا وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

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