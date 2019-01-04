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    ترامب: أفكر في إعلان "الطوارئ" لبناء الجدار الحدودي

    10:45 م الجمعة 04 يناير 2019
    ترامب: أفكر في إعلان "الطوارئ" لبناء الجدار الحدودي

    دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يفكر في "طوارئ وطنية" ليتجاوز سلطات الكونجرس الأمريكي ويقوم ببناء الجدار الذي يريده على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

    وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "يمكننا أن ندعو لإعلان حالة طوارئ وطنية لبناء الجدار الحدودي بسبب أمن بلادنا".

    وتابع ترامب، "قد أفعل ذلك"، مضيفًا: "إذا استطعنا القيام بذلك من خلال التفاوض، فإننا نعطيه (بناء الجدار) فرصة".

    وأضاف الرئيس للصحفيين بالبيت الأبيض: "هذا هو الأمن القومي الذي نتحدث عنه هنا وليس بعض الألعاب.. نحن لا نلعب، يجب علينا القيام بذلك".

     

    دونالد ترامب الجدار الحدودي الكونجرس الأمريكي المكسيك

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