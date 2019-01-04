فايننشال تايمز: أبل أطلقت جرس إنذار في "وول ستريت"

(بي بي سي):

اهتم معظم الصحف في الشأن الاقتصادي بما وصفه بيان لشركة أبل بأنه "أكثر يوم عتمة في عصر الآيفون" في إشارة إلى تحذير شركة أبل من انخفاض مبيعاتها في الصين.

وقد احتلت تغطية صحيفة الفايننشال تايمز صدر صفحتها الأولى وأرفقتها بمقالات تحليلة في صفحاتها الداخلية، وقالت التايمز في التقرير الذي كتبه محررها الاقتصادي، جيمس دين، بهذا الشأن إن شركة أبل أطلقت حالة إنذار في وول ستريت بعد ما أسمته "اليوم الأكثر عتمة"، وقد شهدت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر انخفاض لها منذ عام 2013.

ويضيف التقرير أن ما مجموعه 75 مليار دولار قد نقص من قيمة شركة التكنولوجيا، التي تعد أكبر شركة في العالم وأول مجموعة تصل قيمتها إلى تريليون دولار حتى نوفمبر.

وتضع الفايننشال تايمز عنوانا رئيسيا في صفحتها الأولى يقول "تحذيرات (فرع) أبل بالصين تتسبب في اهتزاز أسواق الأسهم".

وتقول الصحيفة إن تحذير أبل المفاجئ بشأن ضعف مبيعاتها في الصين قد أثار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي وقرع أجراس الإنذار في الأسواق المالية وقاد المتعاملين فيها إلى تكثيف رهاناتهم على ترجيح قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض معدلات الفائدة بدلا من رفعها في عام 2019.

وتضيف الصحيفة أن أول انخفاض في توقعات واردات الشركة المصنعة لهواتف آيفون منذ 16 عاما جعل الأسهم تنخفض بنسبة 9 في المئة يوم الخميس. وهو أكبر انخفاض في يوم واحد خلال خمس سنوات. وأشعل عملية بيع أسهم واسعة وسط قلق المستثمرين بشأن وضع الأسواق الصينية.

وتنقل الصحيفة عن كيفن هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، قوله إن "الحرب التجارية الأمريكية الصينية قد تقود إلى أن يرى عدد أكبر من الشركات عوائد وأرباح منخفضة هذا العام".