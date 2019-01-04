الشرطة السودانية: المظاهرات تفرقت تلقائيا

القاهرة - مصراوي:

قالت الشرطة السودانية، الجمعة، إن المظاهرات التى خرجت اليوم في الخرطوم تفرفت تلقائيا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد اللواء هاشم علي عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أن ولايات السودان المختلفة قد شهدت اليوم الجمعة هدوء نسبيا في الأحوال الأمنية، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح عبد الرحيم أن ولاية الخرطوم قد شهدت تجمعات طفيفة تفرقت تلقائيا دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.

ولا تزال الاحتجاجات تتواصل في السودان، حيث خرج العشرات اليوم للتظاهر في أم درمان عقب صلاة الجمعة، للمطالبة برحيل الحكومة، وأطلقت الشرطة السودانية الغاز لتفريقهم.

ويشهد السودان، منذ أسبوعين احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ وأسفرت مواجهات مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

وقالت الحكومة السودانية إن التظاهرات خرجت عن مسارها الصحيح في طريقة الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن هناك مندسين استغلوا هذه التظاهرات، وعمدوا لتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين، محذرة في ذات الوقت، أن قوات الشرطة، ستتعامل بحسم مع هذه الفوضى التجاوزات.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدانه آبار نفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيسي لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة عن زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز.