زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: ترامب مستعد لإغلاق الحكومة لسنوات

واشنطن (د ب أ)

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعمل على إنهاء الإغلاق الحكومي ومواصلة المفاوضات، وقال شومر إن ترامب هدد بأن يستمر الإغلاق الجزئي "لأشهر أو حتى سنوات" إذا ما استدعى الأمر ذلك.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حول اجتماع بشأن الإغلاق الجزئي للحكومة بالبيت الأبيض، إن أي "تقدم" يمكن أن ينتج عن ذلك سيكون محددا كحاكم لبعض الخيارات للخروج من هذا الوضع، ويقدم صورة أكثر وضوحا للخيارات القائمة لدى الجميع.