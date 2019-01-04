ألمانيا تطلب المساعدة من أمريكا للتحقيق في هجوم القراصنة

برلين (أ ش أ)

طلبت المخابرات الألمانية من وكالة الأمن القومي الأمريكية اليوم الجمعة المساعدة في التحقيق حول هجوم القراصنة على مئات السياسيين الألمان والشخصيات العامة.

وأعلنت وسائل الإعلام الألمانية، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن قراصنة نشروا عناوين وأرقام هواتف وبعض الأعمال والمراسلات الشخصية للسياسيين الألمان.

وأكدت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أن بيانات شخصية ووثائق تخص مئات السياسيين والشخصيات العامة نشرت على الإنترنت، لكن لم يحدث تسريب لأي مواد حساسة من مكتب المستشارة أنجيلا ميركل.