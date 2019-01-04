إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق والرصاص في الضفة الغربية وقطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية (شمال الضفة الغربية) السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت إحياء للذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة حركة فتح، اليوم الجمعة.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي - في تصريح اليوم - إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلت أسطح المنازل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن عبد الرزاق عامر واحتجزت عائلته في غرفة وفتشت محتويات المنزل.

من جانبه، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف دعم توجهات القيادة الفلسطينية في مساعيها الرامية لإفشال كل المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني والقضية الفلسطينية.

وطالب عساف، خلال مشاركته في المسيرة، بتصعيد المقاومة الشعبية لتحقيق امال شعبنا وتطلعاته في الاستقلال، مشيدا بتضحيات الشهداء والاسرى والجرحى، موضحا أن نموذج كفر قدوم الذي صمد طيلة 7 سنوات رغم التصعيد، يستحق أن يكون مثالا يحتذى في كل المواقع.

وفي قطاع غزة.. أصيب 15 فلسطينيا، بينهم 3 مسعفين، بالرصاص وبقنابل الغاز بشكل مباشر، وآخرون بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية المستمرة للشهر العاشر على التوالي في عدة مناطق شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلميا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، وخان يونس ورفح جنوبه وجباليا شماله، ما أدى لإصابة 15 مواطنا بجروح مختلفة، بينهم ثلاثة مسعفين أصيبوا بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر، وآخرين بالاختناق.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة على جمعة اليوم شعار "مقاومة التطبيع"، وذلك "رفضا لجريمة التطبيع، وتأكيدا على خيار المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة بكل عنفوانها وبرنامجها الأسبوعي، معتبرة أن تدفق "الجموع الثائرة إلى مخيمات العودة، هو تأكيد على إصرارها على تحقيق أهدافها المنشودة، وتجسيد للصمود في وجه آلة القمع الصهيونية، وفشل كل محاولات الحد من حضورها الجماهيري".

يذكر أن حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المسيرات السلمية على طول حدود قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر بلغت 253 شهيدا، بينهم 11 شهيدا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، بحسب مراكز حقوقية.