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    طائرة أمريكية مضادة للغواصات تحلق فوق قواعد روسية في سوريا

    06:08 م الجمعة 04 يناير 2019
    طائرة أمريكية مضادة للغواصات تحلق فوق قواعد روسية في سوريا

    ارشيفية

    كتب – مصراوي:

    حلقت طائرة حربية أمريكية مضادة للغواصات، فوق الساحل السوري، بالقرب من القاعدتين الروسيتين حميميم وطرطوس، بعدما غادرت من قاعدة سايجونيلا الجوية، في جزيرة صقلية الإيطالية.

    وبحسب موقع "بلان رادار" المتخصص في مراقبة حركة الطائرات، أكد أن طائرة حلقت لمدة ساعتين بالقرب من الساحل السوري، مقتربة أحيانا من القواعد الروسية على مسافة حوالي 35-40 كم وارتفاع 4 آلاف و700 متر.

    وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إنها ستواصل العمل مع "الشركاء المحليين".

    جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت، حول انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

    وقال البيان الذي نشر منذ أيام: "حررنا الأراضي التي كان يسيطر عليها (تنظيم) داعش، لكن الحملة ضد التنظيم لم تنته. أطلقنا مسيرة عودة جنودنا من سوريا، تزامنا مع الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحملة ضد داعش".

    وأضاف أنه لن يقدم معلومات إضافية حول الموضوع من أجل حماية القوات وسلامة العمليات.

     

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