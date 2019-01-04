فرونتكس: إسبانيا تحل محل إيطاليا كمقصد رئيسي للمهاجرين خلال العام الماضي

وارسو (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" أن إسبانيا حلت محل إيطاليا كمقصد رئيسي للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، في محاولة للوصول للشواطئ الأوروبية.

ونشرت الوكالة الأوروبية تقديرات - أوردتها شبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - تشير إلى أن معظم المهاجرين الذين تمكنوا من عبور البحر المتوسط خلال العام الماضي وصلوا إلى إسبانيا، فيما حظت إيطاليا بأقل عدد من الدخول غير القانوني إلى البلاد خلال خمس سنوات.

وأوضحت "فرونتكس" - التي تتخذ من بولندا مقرًا لها - أن الوافدين إلى إسبانيا تضاعفت أعدادهم لتصل إلى 57 ألف مهاجر خلال العام الماضي، الأمر الذي جعل المسار البحري من المغرب إلى شبه الجزيرة الأيبيرية الأكثر نشاطا في أوروبا، فيما انخفض عدد القادمين إلى إيطاليا - التي اتخذت إجراءات لمنع نزول المهاجرين الذين تم إنقاذهم في موانئها - بنسبة 80% ليصل إلى 23 ألف مهاجر، ما يعد أقل نسبة منذ عام 2012.

وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن نحو 150 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عام 2018، موضحة أن هذا العدد يعد الأقل خلال خمس سنوات، وأنه أدنى بكثير من أعلى المستويات التي بلغت أكثر من مليون شخص تم تسجيلهم في عام 2015.

ولفتت "فرونتكس" إلى أن عدد الوافدين من المهاجرين إلى اليونان وقبرص من خلال ما يسمى بـ "مسار شرق البحر المتوسط"، ارتفع إلى 56 ألف مهاجر خلال العام الماضي، موضحة أن معظم هؤلاء المهاجرين قادمين من أفغانستان وسوريا والعراق.