تخريب مقر التلفزيون الفلسطيني الرسمي في غزة

غزة- (د ب أ):

اقتحم مجهولون اليوم الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الرسمية في مدينة غزة، ودمروا الممتلكات من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة كمبيوتر.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" أن خمسة مسلحين بعصي وآلات حادة ومسدسات، اقتحموا مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ودمروا معدات إذاعة صوت فلسطين بشكل كامل من أثاث وأجهزة البث والتسجيل والصوت وأجهزة الحاسوب والاستديو الخاص بالبث، حتى كاميرات المراقبة دمرت.

وأضافت أن المسلحين دمروا كافة الكاميرات الخاصة بالتلفزيون وأجهزة الحاسوب وعبثوا بأرشيف أشرطة التسجيل والبث ودمروها بشكل تام، إضافة إلى تخريب صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس المعلقة على الجدران داخل مبنى الهيئة.

ولم يصدر تعقيب فوري على الحادثة من جانب الأجهزة الأمنية التي تديرها حركة حماس في غزة.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد حدة الاحتقان الداخلي بين حركتي حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وحركة فتح بزعامة عباس.

وتبادلت حركتا فتح وحماس مؤخرا اتهامات باعتقال عناصر كل منهما الأخرى.