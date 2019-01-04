سرقة لافتة نحاسية من مكتب الدائرة الانتخابية لميركل

شترالسوند- (د ب أ):

سُرقت لافتة نحاسية من مكتب الدائرة الانتخابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة شترالسوند ليلة الخميس/الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الجمعة إن سلطات أمن الدولة تحقق في الواقعة، ولا تستبعد وجود دوافع سياسية ورائها.

وكانت اللافتة، المكتوب عليها "النائبة البرلمانية بالحزب المسيحي الديمقراطي الدكتورة أنجيلا ميركل" مثبتة على الجدار الخارجي للمكتب.

ولاحظت موظفة في المكتب اختفاء اللافتة صباح اليوم.