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    سرقة لافتة نحاسية من مكتب الدائرة الانتخابية لميركل

    02:04 م الجمعة 04 يناير 2019
    سرقة لافتة نحاسية من مكتب الدائرة الانتخابية لميركل

    أنجيلا ميركل

    شترالسوند- (د ب أ):
    سُرقت لافتة نحاسية من مكتب الدائرة الانتخابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة شترالسوند ليلة الخميس/الجمعة.
    وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الجمعة إن سلطات أمن الدولة تحقق في الواقعة، ولا تستبعد وجود دوافع سياسية ورائها.
    وكانت اللافتة، المكتوب عليها "النائبة البرلمانية بالحزب المسيحي الديمقراطي الدكتورة أنجيلا ميركل" مثبتة على الجدار الخارجي للمكتب.
    ولاحظت موظفة في المكتب اختفاء اللافتة صباح اليوم.

    أنجيلا ميركل سرقة مكتب سرقة لافتة

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