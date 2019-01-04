اضراب في أغلب الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة في لبنان

بيروت- (د ب أ):

توقف العمل، اليوم الجمعة، في أغلب الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتشكيل الحكومة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية اليوم أنه "تنفيذا لقرار الاتحاد العمالي العام الإضراب اليوم وملازمة المنازل، توقف العمل في أغلب الادارات التابعة للمصالح العامة والمؤسسات الخاصة، منها مرفأ بيروت( توقف تام)، مؤسسة الكهرباء توقف وفقا لقرار النقابة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقفل، والمياه أيضا".

كان الاتحاد العمالي العام قد دعا قبل يومين إلى الإضراب اليوم الجمعة لإطلاق صرخة بعنوان "تشكيل حكومة" لإنقاذ الشعب اللبناني الذي لايجد سلطة تنفيذية لعرض شكواه الاجتماعية و المعيشية.

كان مئات اللبنانيين قد تظاهروا الشهر الماضي وسط بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للواقع السياسي.

يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كان قد كلّف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 أيار/مايو الماضي، ولكن لم يتم تشكيلها حتى الآن بسبب صراعات سياسية.