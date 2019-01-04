استطلاع: بريكست يزيد تأييد الدنماركيين للاتحاد الأوروبي لأعلى مستوى منذ 30 عاما

كوبنهاجن- (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي صعود التأييد في الدنمارك لعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي لأعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود، وذلك في خضم الخروج المزمع للمملكة المتحدة من التكتل (بريكست) في مارس المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جالوب"، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة صحيفة " برلينجسكه " الدنماركية، تأييد 66 بالمئة من الدنماركيين لعضوية البلاد في التكتل الأوروبي، مقابل 54 بالمئة في استطلاع جرى في عام 2016، عندما صوت ناخبو بريطانيا في استفتاء لصالح خروج بلادهم من الاتحاد.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، تراجع التأييد لفكرة خروج الدنمارك من الاتحاد إلى 22 بالمئة، مقابل 29 بالمئة قبل ثلاثة أعوام.

ووصف عالم السياسة الدنماركي كاسبار مويلر نتائج الاستطلاع بأنها "أكبر تحول" في موقف الدنماركيين من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن ذلك يعكس رد فعل "واضح" لما حدث في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تجري الدنمارك، التي انضمت وبريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في نفس العام، 1973، انتخابات عامة خلال النصف الأول من عام 2019 ، حيث يتوقع أن يكون لـ "حزب الشعب الدنماركي" المتشكك في جدوى الاتحاد، صوت قوي في التأثير على اختيارات الناخبين.

وبحسب وقالت أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، حذر "دانسكه بنك"، وهو أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك، في وقت سابق اليوم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون له أثار خطيرة على اقتصادات الدول الإسكندنافية.