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    توغل محدود لآليات عسكرية إسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة

    12:04 م الجمعة 04 يناير 2019
    توغل محدود لآليات عسكرية إسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة

    ارشيفية

    غزة - أ ش أ
    توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، لمسافة محدودة داخل شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
    وقال شهود عيان إن ثلاث جرافات عسكرية ضخمة من طراز (دي 9) مع حافر كبير توغلت من بوابة صوفا شرق رفح، واتجهت نحو خان يونس. وشرّعت الجرافات بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة.
    وتشهد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة عمليات توغل شبه يومية.

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    الاحتلال الاسرائيلي اليات عسكرية رفح قطاع غزة

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