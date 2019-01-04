الصين تترك أول بصمة على الجانب البعيد من القمر

بكين - (د ب أ) :

ذكرت وسائل اعلام صينية رسمية صباح اليوم الجمعة، أن مركبة من المسبار "تشانج آه 4" الصيني تركت أول "بصمة" على الجانب البعيد من القمر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المركبة التي تعرف باسم "جيد رابيت 2" تركت بصمتها في وقت متأخر من يوم الخميس بعد الانفصال بنجاح عن المسبار.

ورصدت مركبات فضائية أخرى في السابق الجانب البعيد أو "المظلم" من القمر لكنها لم تهبط عليه.

وترتبط حركة القمر بحركة كوكب الأرض، حيث يدور القمر حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض مما يعني أن الجانب البعيد لا يمكن رؤيته من الأرض.

ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قولها أن المركبة سجلت علامات من "التربة الرخوة للقمر"، وأرسلت الصور إلى الأرض عبر القمر الاصطناعي "تشويه تشياو".

وكان المسبار "تشانج آه 4" قد هبط قرب القطب الجنوبي للقمر في وقت سابق من يوم الخميس.

وأصبحت الصين أول دولة تُنزل جسما على الجانب البعيد من القمر، وهي مهمة تشكل جزءا من برنامج فضائي طموح يمتد لعقود في المستقبل.