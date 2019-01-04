مقتل عمدة بلدة فلبينية سابق وشقيقه في عملية لمكافحة المخدرات

مانيلا - (د ب أ):

ذكر مسؤولون إن عمدة بلدة سابق متهم بالتورط في تجارة المخدرات غير المشروعة في الفلبين وشقيقه، قتلا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة قبل فجر اليوم الجمعة.

وكانت الشرطة وعملاء مكافحة المخدرات ينفذون إذن تفتيش ضد "طالب أبو" ، عمدة بلدة بارانج السابق في إقليم ماجوينداناو، وشقيقه "بوبي" في منزليهما بمدينة كوتاباتو ، 895 كيلومتراً جنوبي مانيلا.

وقال مدير الشرطة رولي أوكتافيو:"لكنهما قاوما وأطلقا النار على منفذي القانون" .

وسبق أن اتهم الرئيس رودريجو دوتيرتي "أبو" بأنه "سياسي المخدرات" وذلك في عام 2006، عندما كان عمدة لمدينة دافاو.

وقال دوتيرتي إن "أبو" على صلة بنقل 3.5 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين البلورية ، التي تسمى محليا شابو ، إلى مدينة دافاو في سيارة إسعاف.

ونفى أبو تلك المزاعم وقال إن المنافسين السياسيين يقفون وراء تلك الاتهامات.

ويشن دوتيرتي حملة صارمة ضد المخدرات غير المشروعة في الفلبين منذ أن أصبح رئيسًا في عام 2016، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5050 من تجار ومتعاطي المخدرات المشتبه بهم في عمليات الشرطة.

ومن بين المشتبه بهم الذين قتلوا، عدد من المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين الذين اتهموا بتوفير الحماية لعصابات المخدرات غير المشروعة في مناطقهم.