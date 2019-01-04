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انفجار خارج مكتب تابع لحزب "البديل من أجل ألمانيا" شرقي البلاد

02:33 ص الجمعة 04 يناير 2019
انفجار خارج مكتب تابع لحزب "البديل من أجل ألمانيا" شرقي البلاد

ارشيفية

برلين- د ب أ:

ذكرت الشرطة الألمانية مساء أمس الخميس أن انفجارا وقع خارج مكتب لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في بلدة دويبلن بولاية ساكسونيا شرقي البلاد.

ولم يصب أحد جراء الانفجار، بينما تضررت أبواب ونوافذ في مبنى يضم مكتب الحزب ومبنى مجاور. وتردد أن سيارات كانت متوقفة وقت الانفجار تضررت أيضا.

وطوقت الشرطة وإدارة الإطفاء المنطقة.

وقال مسؤول بالشرطة في موقع الحادث لصحيفة "لايبزيجر فولكس تسايتونج" إن السلطات تشتبه في وجود دوافع سياسية وراء الانفجار.

لكن متحدثا باسم الشرطة لم يؤكد ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

برلين ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا بلدة دويبلن ولاية ساكسونيا انفجار
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