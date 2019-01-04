لم يحصل على صلصة كافية..فأطلق النار على المحل!

"DW"

كاد شخص يزهق أرواح عاملين في مطعم لبيع المأكولات السريعة "تاكو" في مدينة أوكلاهوما الأمريكية. الفاعل فقد أعصابه بعدما لم يحصل على صلصة كافية في وجبة طلبها، فيما تواصل الشرطة عمليات البحث عن الفاعل من أجل القبض عليه.

سنة بعد أخرى، تواصل مطاعم الوجبات السريعة تحقيق رقم مبيعات كبيرة في أرجاء متفرقة حول العالم، وذلك بالاعتماد على عروضها منخفضة الثمن والاستفادة من عامل الوقت، الذي يجعل الزبناء يحصلون على وجباتهم في وقت قصيرة للغاية.

وبين الفينة والأخرى، يُعبر بعض الزبناء عن امتعاضهم من جودة خدمات الوجبات السريعة، إذ يتم تصريف هذا الغضب عبر قنوات متعددة منها تقديم شكوى إلى المطعم أو مقاطعته. لكن، شخصاً اتخذ طريقة مغايرة وكاد يتسبب في إزهاق أرواح الناس، حسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع صحيفة "شتوتجارت تسايتونج" الألمانية أن شخصاً في مدينة أوكلاهوما الأمريكية، أطلق النار على مطعم لبيع المأكولات السريعة والخفيفة "تاكو"، لأنه لم يحصل على صلصة كافية في وجبة طلبها.

وأشار موقع "شتوتجارت تسايتونج" إلى أن الرجل بدأ يصرخ في الأول، بسبب عدم حصوله على صلصلة كافية (حارة) ثم أخذ في إطلاق النار، وأضاف أن العاملين في مطعم "تاكو" حبسوا أنفسهم في مرحاض المطعم من أجل حماية أنفسهم، فيما لم يتعرض أي شخص للأذى.

من جهة أخرى، ذكر موقع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الشرطة لم تستطع حتى الآن إلقاء القبض على الفاعل. وأضاف أن الشرطة لا تتوفر كذلك على وصف لهذا الشخص، الذي عرض حياة البعض للخطر، بسبب عدم حصوله على صلصة كافية.