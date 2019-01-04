رسالة من سلفاكير للبشير حول العلاقات الثنائية بين جوبا والخرطوم

الخرطوم (أ ش أ)

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير الخميس، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها .

جاء ذلك خلال لقائه مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية تود قلواك مساء اليوم ببيت الضيافة بالخرطوم. وأكد قلواك - في تصريح صحفي - وقوف قيادة وشعب دولة الجنوب مع السودان في مواجهة كافة التحديات.

وأعرب قلواك عن شكر وتقدير مواطني جنوب السودان لمواقف الرئيس السوداني تجاه دولتهم، ابتداء من الاعتراف بها كدولة، فضلا عن جهوده الكبيرة لتحقيق السلام والمصالحات بين أطرافها المتنازعة.

وقال إن بترول دولة الجنوب سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية بالبلدين .