أهم التصريحات في 24 ساعة: لن نفرط في شبر من أرض اليمن
القاهرة – مصراوي
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن قوات الحكومة استعادت 85% من أراضي اليمن التي يسيطر عليها الحوثيين، في حين أعلنت رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي أنها تعتزم تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، وفي السودان قال الرئيس عمر البشير إن بلاده تتعرض لحصار اقتصادي منذ سنوات.
الأخبار المتعلقة
-
رسالة من سلفاكير للبشير حول العلاقات الثنائية بين جوبا والخرطوم
-
بومبيو: نسعى لضمان عدم قتل الأكراد من قبل الأتراك في سوريا
-
أسوشيتدبرس تكشف.. ماذا فعل البشير في السودان طيلة 30 عامًا؟
-
"أنا ابن عامل فقير".. خطاب عاطفي للبشير ودعوات لاستمرار مظاهرات السودان
-
وزير الخارجية الأمريكي يحذر إيران من إطلاق صواريخ إلى الفضاء
-
البشير : السودان يتعرض لمؤامرة خارجية منذ أكثر من 20 عاما
-
121
-
121
-
115
-
103
-
89
-
68
-
66
-
62
-
62
-
57