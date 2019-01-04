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أهم التصريحات في 24 ساعة: لن نفرط في شبر من أرض اليمن

12:30 ص الجمعة 04 يناير 2019
أهم التصريحات في 24 ساعة: لن نفرط في شبر من أرض اليمن

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

القاهرة – مصراوي
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن قوات الحكومة استعادت 85% من أراضي اليمن التي يسيطر عليها الحوثيين، في حين أعلنت رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي أنها تعتزم تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، وفي السودان قال الرئيس عمر البشير إن بلاده تتعرض لحصار اقتصادي منذ سنوات.

تصريحات الزعماء عمر البشير مايك بومبيو منصور هادي

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