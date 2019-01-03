النائب العام الليبي يصدر مذكرة اعتقال بحق "عبد الحكيم بلحاج" وآخرين

القاهرة - مصراوي:

أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار عدد من الأشخاص من بينهم عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب "الوطن"، بحسب ما ذكره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية".

وقال الصور في مذكرته التي وجهها الى كل من رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس جهاز المباحث العامة، إنّه "بالإشارة إلى التحقيقات الجارية حول الوقائع التي تضمنتها القضية رقم لسنة 50 /2018 مخابرات وإلي ماورد بالبلاغات المرفوعة لمكتب النائب العام ذات الصلة بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية".

وأضافت المذكرة أنّ "البلاغات ذات الصلة بالهجوم على قاعدة تمنهنت والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية وإلى البلاغات الواردة عن الوقائع المتعلقة بجرائم القتل والخطف والحرابة التي طالت عددا من المواطنين الليبيين بالجنوب الليبي من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة بإقليم الدولة الليبية".

وأشارت إلى أن "البلاغات المحالة من قبل الجهات الضبطية لمكتب النائب العام ذات الصلة بارتكاب عدد من المواطنين الليبيين لوقائع الاستعانة ببعض عناصر المعارضة السودانية والتشادية والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال الدائر بين الفرقاء الليبيين".

وطالب الصور رئيس جهاز المخابرات ورئيس المباحث العامة بالبحث والتحري عن الوافدين المعارضين الاجانب وعددهم 31 عنصراً.

كما طالبا أيضًا، وفق المذكرة بضبط وإحضار عبد الحكيم بالحاج بلحاج وابراهيم الجضران وشعبان هدية المكنى أبوعبيدة الزاوي وحمدان أحمد حمدان وعلي الهوني ومختار إرخيص.

