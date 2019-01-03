رابطة الصحفيين الألمان تحذّر أعضاءها من السفر إلى تركيا

برلين (أ ش أ)

رصدت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، توجيه رابطة الصحفيين الألمان تحذيرا لأعضائها بعدم السفر إلى تركيا، بما في ذلك خلال العطلات الخاصة.

واستشهدت الرابطة -في بيان بثته (نيويورك تايمز) على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- باعتقال مواطن ألماني في تركيا الأسبوع الماضي بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية، حيث تم إطلاق سراحه ولكن لا يزال متواجدا بشكل قسري في تركيا، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وشهدت العلاقات الألمانية- التركية توترا في الآونة الأخيرة على خلفية احتجاز تركيا عددا من المواطنين الألمان من بينهم صحفيون، وسط حملة قمع أعقبت محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وحثت رابطة الصحفيين الألمان، أعضاءها على ضرورة التحقق، قبل حجز رحلة إلى تركيا، مما إذا كانوا قد ذكروا السياسة التركية في تقاريرهم أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة الشك، عليهم اختيار وجهة أخرى.