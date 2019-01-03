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    بيلوسى تعلن اعتزامها تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة

    10:29 م الخميس 03 يناير 2019
    بيلوسى تعلن اعتزامها تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة

    رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي

    واشنطن (أ ش أ)

    أعلنت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي اليوم الخميس، اعتزامها تمرير مشروع قانون على الفور يهدف إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

    وذكرت شبكة (سي.بي.إس.) الإخبارية الأمريكية أن مشروع القانون لن يتضمن - مع ذلك - تمويل الجدار المقترح من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن من جانبه اعتزامه عدم التوقيع عليه حال تمريره .

    وكانت بيلوسى - التى أعيد انتخابها اليوم لرئاسة مجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية - قد أكدت اعتزامها رفض تمويل الجدار على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، والذى يعتبر السبب الرئيسي للإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية والذي بدأ سريانه في 21 ديسمبر الماضي.

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