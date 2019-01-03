رئيس البرازيل يعتزم خصخصة مرافق حكومية بحصيلة نحو 1.9 مليار دولار

بوجوتا/بوينس آيرس (د ب أ)

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الخميس إن حكومته الجديدة تعتزم خصخصة 12 مطارا وأربعة موانئ، خطوة ستساعدها على تحقيق عوائد بقيمة سبعة مليارات ريال (1.85 مليار دولار).

وأضاف بولسونارو اليوم "سنجذب قريبا استثمارات أولية تبلغ نحو سبعة مليارات ريال برازيلي عن طريق منح امتيازات في قطاع السكك الحديدية و12 مطارا و4 موانئ".

وأشار إلى أنه سيجري تطوير البنية التحتية بفضل "ثقة المستثمرين" وحسب الظروف المناسبة للسكان.

وأعلنت حكومة الرئيس اليميني المتشدد الذي تولى منصبه أول أمس الثلاثاء، برنامجا اقتصاديا ليبراليا يشمل تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى في الاقتصاد واللجوء إلى الخصخصة وتخفيض الضرائب وتبسيط إجراءات دفعها.

وتعتزم الحكومة أيضا إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي سيحد من عدم المساواة بين المتقاعدين في البرازيل ، حسبما قال وزير الاقتصاد باولو جويديس أمس الأربعاء.

ويترأس الاقتصادي الليبرالي "وزارة واسعة" جديدة تجمع بين الوزارات السابقة للاقتصاد والتخطيط والصناعة والتجارة.

وتفاعلت الأسواق المالية بشكل إيجابي مع تولي بولسونارو مهام منصبه.

وارتفع مؤشر ايبوفسيما القياسي بنسبة 56ر3 % أمس الأربعاء وأغلق عند مستوى قياسي جديد عند 91012 نقطة.

وحقق الريال البرازيلي مكاسب قوية في أول يوم عمل للرئيس الجديد، وارتفع بنسبة 08ر2 % أمام الدولار.