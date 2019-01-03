ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في روسيا إلى 39 شخصًا

موسكو (د ب أ)

في الوقت الذي واصل فيه مسؤولو الانقاذ الروس اليوم الخميس، انتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في مدينة ماجنيتاجورسك الواقعة وسط البلاد، واصلت السلطات تحقيقاتها في سبب الانفجار الذي عزته السلطات الروسية إلى تسرب للغاز وأدى إلى انهيار المبنى.

وقال مسؤولون محليون إنه قد تم حتى الآن انتشال 39جثة ، من تحت انفاض المبنى الذي انهار بشكل جزئي في المدينة الصناعية الواقعة جنوبي البلاد.

ولا يزال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وكان انفجار غاز قوي وقع صباح يوم الاثنين الماضي وتسبب في انهيار المبنى السكني المكون من عشرة طوابق، والذي تم بناؤه في الحقبة السوفيتية.

ومن غير الواضح حتى الآن مدى مطابقة المبنى لمعايير السلامة.

وقالت شركة الغاز لوكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية ، إنه تم إجراء فحص شامل للمبنى في مايو من العام الماضي.

ويعمل المسؤولون الروس حاليا على فرضية أن تسرب الغاز أو المواسير التالفة هي التي تسببت في الانفجار.

وتقع مدينة ماجنيتاجورسك، التي تشتهر بإنتاج الصلب، في جبال الأورال الجنوبية، على مسافة 1400 كيلومتر إلى شرق العاصمة موسكو، ويقطنها نحو 400 ألف نسمة.