روسيا تعلن قرب الانتهاء من إعادة بناء البنية التحتية لقاعدتين بسوريا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قرب الانتهاء من إعادة بناء مدرج الإقلاع والهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم " اليوم الخميس، إن وحدات من الجيش أكملت بناء تسع حظائر تستوعب 18 طائرة، بالإضافة إلى إعادة بناء مدرج بطول 2800 متر.

وأكدت أنه تم خلال عام 2018، بناء 3 مرافق مستودعات لتخزين العتاد العسكري، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة في القاعدة الجوية، لصيانة وإعادة تزويد الوقود وزيوت التشحيم لجميع أنواع المعدات والطائرات.. مضيفة في الوقت ذاته أن تم إنشاء البنية التحتية اللازمة في القاعدة البحرية الروسية في طرطوس السورية.